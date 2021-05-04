فلكيا أول أيامه 13 مايو.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.



وينشر "اليوم السابع" وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:-



القاهرة 5:28



الجيزة 5:28



الإسكندرية 5:31



بورسعيد 5:21



السويس 5:23



العريش 5:16



الطور 5:22



سانت كاترين 5:20



طابا 5:14



شرم الشيخ 5:20



دمنهور 5:29



طنطا 5:27



المنصورة 5:25



الزقازيق 5:26



بنها 5:27



شبين الكوم 5:28



كفر الشيخ 5:27



الفيوم 5:31



بنى سويف 5:30



المنيا 5:33



أسيوط 5:33



سوهاج 5:32



قنا 5:29



أسوان 5:32



أبو سمبل 5:40



مرسى مطروح 5:41



الغردقة 5:23



الخارجة 5:40



الإسماعيلية 5:22



دمياط 5:23



السلوم 5:49



نويبع 5:16



حلايب 5:20



شلاتين 5:22