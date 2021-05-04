اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فلكيا أول أيامه 13 مايو.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:00 ص
فلكيا أول أيامه 13 مايو.. تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات صلاة العيد.. ارشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، تحت رعاية الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، عن موعد غرة شهر شوال فلكيا، ليكون يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

وينشر "اليوم السابع" وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك:-

القاهرة 5:28

الجيزة 5:28

الإسكندرية 5:31

بورسعيد 5:21

السويس 5:23

العريش 5:16

الطور 5:22

سانت كاترين 5:20

طابا 5:14

شرم الشيخ 5:20

دمنهور 5:29

طنطا 5:27

المنصورة 5:25

الزقازيق 5:26

بنها 5:27

شبين الكوم 5:28

كفر الشيخ 5:27

الفيوم 5:31

بنى سويف 5:30

المنيا 5:33

أسيوط 5:33

سوهاج 5:32

قنا 5:29

أسوان 5:32

أبو سمبل 5:40

مرسى مطروح 5:41

الغردقة 5:23

الخارجة 5:40

الإسماعيلية 5:22

دمياط 5:23

السلوم 5:49

نويبع 5:16

حلايب 5:20

شلاتين 5:22


صلاه العيد

عيد الفطر

موعد صلاه العيد

صلاه عيد الفطر

وقت صلاه العيد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السلطات السعودية تغلق 15 مسجدا بسبب إصابات كورونا.. المملكة تشدد الإجراءات الاحترازية وتحظر موائد الإفطار والسحور والاعتكاف فى المساجد والتوسع بصلاة العيد.. وتطلق 30 برنامجا لخدمة المعتمرين والمصلين خلال رمضان

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:30 م

وزير الأوقاف يعلن ضوابط صلاة التراويح والعيد.. مختار جمعة: غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وممنوع اصطحاب الأطفال.. ويؤكد: فتح مصلى السيدات شرط وجود واعظة.. وقصر صلاة العيد على الساحات "المسورة"

الخميس، 01 أبريل 2021 02:10 م

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد بالساحات المحددة بأسوار والمساجد الكبرى

الخميس، 01 أبريل 2021 01:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة