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طلاب الدمج يؤدون اليوم الامتحان المجمع لنهاية العام الدراسى 2021

الثلاثاء، 04 مايو 2021 07:00 ص
طلاب الدمج يؤدون اليوم الامتحان المجمع لنهاية العام الدراسى 2021 امتحانات الثانوى العام -
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الثلاثاء، طلاب الدمج التعليمى بالثانوى العام، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، حيث أعلنت المدارس الثانوى العام، جدول امتحانات نهاية العام لطلاب الدمج بصفوف النقل بالمرحلة الثانوية.
 
وأكدت المدارس أن الامتحانات تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 4 مايو الجارى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى ورقة مجمعة تشمل عدد من المواد الدراسية الأساسية ورقيا داخل المدارس.
 
وفى محافظة الجيزة يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 4 مايو امتحان مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والرياضيات والخميس 6 مايو الكيمياء والفيزياء والأحياء، وطلاب الصف الثانى الثانوى الشعبة العلمية، اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2، والأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء والأحياء، والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.
 
وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 مايو امتحانات اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1، ويوم الأربعاء 5 مايو اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والخميس 6 مايو اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا.

التربية والتعليم

امتحانات طلاب الدمج

موعد امتحان طلاب الدمج

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اليوم السابع بلس

امتحانات الدمج

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