طقس الخليج.. غائم بالإمارات و حار على الكويت والبحرين

وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات والبحرين والكويت فتشهد ارتفاع فى درجات الحرارة ليكون الطقس حار نهارا معتدل ليلا.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائماً جزئياً إلى غائم خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية مع تكون بعض السحب الركامية الممطرة، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تتحول إلى نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س أحياناً..وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، و سيحدث المد الثاني عند الساعة 05:12 و الجزر الأول عند الساعة 13:20 والجزر الثاني عند الساعة 23:43 ،و في بحر عمان يكون الموج متوسطا – يضطرب أحياناً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 04:27 و الجزر الاول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

أبوظبي 40 25

دبــي 39 26

الشارقة 38 26

عجمان 36 25

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب ويكون معتدلا هذه الليلة.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد في البداية، لكنها شمالية شرقية بوجه عام وتصل من 12 إلى 17 عقد أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 75 %، والصغرى 15 %.

الكويت

ليلًا مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، نهارًا حار والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران ،جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة ، الشرقية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر الى مترونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.