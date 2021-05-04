طرح مزايدة لتأجير حديقة الأقصر.. اعرف التفاصيل والشروط

وقررت المحافظة، أن تكون جلسة المزاد الإثنين الموافق 17 / 5 / 2021م بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية الساعة الثانية عشر ظهرا، وتأمين مؤقت خمس وعشرون ألف جنيها فقط، ويجب من يرسوا عليه المزاد سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

وتبلغ قيمة ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها، وتباع كراسة الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ( ت .ف/ 0952281578)، وتقدم المستندات المبينة بكراسة الشروط، ويجب على الشركات المتقدمة في تسجيل بيانتها على موقع بوابة التعاقدات العامة ويمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع، طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والتشريعات المعمول بها ذات الصلة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد ومكملة له.