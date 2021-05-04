اليوم السابع
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ضبط 354 كجم لحوم ودواجن فاسدة وتحصين أكثر من 41 ألف رأس ماشية بقنا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:40 م
ضبط 354 كجم لحوم ودواجن فاسدة وتحصين أكثر من 41 ألف رأس ماشية بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى، نجحت خلال شهر أبريل الماضى فى تحصين 41 ألف و882 رأس ماشية، ضد مرض الجلد العقدى، وكذلك تطعيم 1800 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، كما جرى مناظرة وعلاج 1038 حيوان، بالإضافة إلى تجريع 3944 حيوان ضد الطفيليات الداخلية لحمياتهم من الأمراض التى قد تسببها تلك الطفيليات، يأتى ذلك فى إطار حرص المديرية على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتهما.

 

وأضاف الداودى، أن المديرية شنت 17 حملة خلال الشهر الماضى على محلات بيع وعرض اللحوم، وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيوانى وخلوها من المسببات المرضية، مشيرا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 56 محضر ذبح خارج المجازر، حيث جرى ضبط 354 كجم لحوم بلدية ودواجن.

 

من جانبه، ذكر الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لعدد 5142 رأس ماشية وعدد 6283 طائر لضمان سلامة تلك الحيوانات والطيور قبل ذبحها وبيعها للمستهلك.


قنا

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