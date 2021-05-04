ضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 2347 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت الأوكار والبؤر التى تأوي العناصر الإجرامية "بقرية مشتهر ومحيطها" بدائرة مركز شرطة طوخ، ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (3) قضايا مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 3 متهمين، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة"، وتنفيذ (2347) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى ستمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.