اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:06 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 3 أطنان ياميش مجهول المصدر داخل محل عطارة فى القاهرة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:52 ص
ضبط 3 أطنان ياميش مجهول المصدر داخل محل عطارة فى القاهرة ياميش - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 طن ياميش مجهول المصدر، داخل محل عطارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ونجحت مباحث تموين القاهرة ، في ضبط (3,75 طن "ياميش رمضان – شمع عربى – خروب - تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة العطارة بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


حملة تموينية

محل عطارة

امن القاهرة

اخبار الحوادث

ياميش فاسد

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة