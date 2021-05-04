ضبط 3 أطنان ياميش مجهول المصدر داخل محل عطارة فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 طن ياميش مجهول المصدر، داخل محل عطارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونجحت مباحث تموين القاهرة ، في ضبط (3,75 طن "ياميش رمضان – شمع عربى – خروب - تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة العطارة بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.