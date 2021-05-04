ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصريين إجراميين فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من متابعة نشاط 2 من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700،000) سبعمائة ألف جنيه تقريباً، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.