اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:43 م
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ضبط كميات من "الرنجة" وكعك العيد غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:35 م
ضبط كميات من "الرنجة" وكعك العيد غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى بورسعيد الرنجة الفاسدة المضبوطة
بورسعيد - محمد عزام

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 صندوق رنجة تظهر عليها علامات الفساد والتلف، وذلك بحوزة أحد الباعة الجائلين في نطاق حى الضواحي، وربع طن من كعك العيد بدون أى تواريخ إنتاج أو صلاحية معبأة داخل سيارة قادمة من خارج بورسعيد، وجرى تحرير المحضر اللازم

 

كما تم تحرير 8 محاضر ضبط مخابز بسبب نقص وزن رغيف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

 

رنجه فاسده
رنجة فاسدة

 

كعك فاسد
كعك فاسد

 


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ضبط رنجة فاسدة

حى الضواحى

ضبط كعك بدون بيانات صلاحية

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