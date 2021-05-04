صحة الإسماعيلية تطلق مبادرة "تلقى لقاح كورونا" فى المراكز الطبية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن انطلاق مبادرة "تلقى لقاح فيروس كورونا" وعدم الاكتفاء بمجمع الإسماعيلية الطبى، المخصص لتسجيل المصل والحصول عليه، مشيرًا إلى أنه بدءً من اليوم يُسمح لجميع المواطنين فوق سن 18 سنة، بالتقدم للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، عن طريق التوجه لأقرب وحدة طب أسرة أو مركز طبى أو الإدارة الصحية التابع لها مقر سكن المواطن، وتسجيل البيانات “الاسم، ورقم الهاتف، والعنوان، وصورة بطاقة الرقم القومي” على أن يتم التواصل وتحديد موعد لتلقى الجرعة مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو عن طريق تسجيل بياناتك على الموقع الإلكتروني الخاص بذلك أو الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وأكد حطب فى بيان له، أن المديرية تستعد لإطلاق قوافل متحركة بجميع محافظات الجمهورية لتطعيم المواطنين الذين تم تسجيلهم بلقاح فيروس كورونا فى أماكنهم، مشيراً إلى أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويقلل فرص العدوى، وإذا حدثت الاصابه تكون بأعراض بسيطة حيث يحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس وتداعياته في المستقبل بما يعود بالنفع على الصحه العامة، ويأتي هذا غب إطار لحرص الدولة على الصحه العامه للمواطنين وتماشيا مع جهود وزارة الصحة لرفع المناعة المجتمعية بتلقى لقاح فيروس كورونا.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مديرى الإدارات الصحية بالتواصل مع منظمات المجتمع المدنى ورؤساء الهيئات والشركات والمصانع والمديريات الخدمية والمصالح الحكومية والجمعيات الأهلية والمساجد والكنائس ورؤساء الأحياء والمدن والقرى، لإرسال مندوب من الإدارات الصحية للتسجيل للعاملين والمواطنين طرفهم.

وأكد "حطب"، على دور فرق التواصل المجتمعى بتكثيف حملات التوعيه لرفع الوعى الصحى للمواطنين بطرق الوقايه والاجراءات الوقائية والاحترازية وكيفية التسجيل وأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا للحفاظ على المجتمع وتجنب خطر الاصابه بالفيروس.