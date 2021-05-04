شرطة التموين تضبط 1356 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن ضبط 1356 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

تضمنت القضايا ضبط 5,95 طن "لحوم - كبدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

وضبط (1,24 طن "لانشون بقرى – جبن شيدر") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (13 طن "أرز أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وضبط (3,75 طن "ياميش رمضان – شمع عربى – خروب - تمور") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة العطارة) بمحافظة القاهرة.

وضبط (2,5 طن "ملح طعام") معبأة داخل أجولة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة الجيزة) وبحوزته (1,6 طن "سكر تموينى – 420 عبوة زيت تموينى") مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء قدرت بقيمة 11820 جنيه، وضبط (15700 قطعة مستلزمات طبية " جوانتى – شرائط تحليل سكر - سنون أنسولين") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة ، وضبط (2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، بحوزة (مالك مدشة أعلاف بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.