اليوم السابع
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شاهد رئيس مدينة المنيا يشرح خطوات الحصول على رخصة بناء بعد فتح التراخيص

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:40 م
شاهد رئيس مدينة المنيا يشرح خطوات الحصول على رخصة بناء بعد فتح التراخيص العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا
المنيا حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من داخل المركز التكنولجى بمدينة المنيا بمحافظة المنيا، مع رئيس مجينة المنيا العميد محمد صلاح.

وقال العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا لـ "اليوم السابع"، أن هناك توجيهات من محافظ المنيا لتقديم أفضل خدمة للمواطنين لاستخراج التراخيص الجديد، موضحا أن ستكون منومة ناجحة من خلال التنسيق الحضارى وتهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، حيث يتقدم المواطن بطلب صلاحية موقع، للتأكيد من صلاحية الأرض للبناء عليها واستيفائها كافة شروط البناء، ويقدم عن طريق البطاقة الشخصية.

وتابع رئيس مدينة المنيا، أنه بعد تقدم المواطن بالطلب يكون مرفق معها طلب رفع إحداثيات، ويوجد 3 جهات مسؤولة عن إصدارها أولها المتغيرات المكانية ثم المساحة العسكرية، ويتسلمها المركز التكنولوجى ثم يتم إرسالها للجامعة للمراجعة، ثم إعادة تسليمها للمواطن وذلك فى فترة تتراوح من 7 إلى 10 أيام.

وأوضح، يتوجه المواطن لأحد المهندسين النقابيين المعتمدين من النقابة، ثم يختار المواطن أحد المكاتب الهندسية ويتم عمل الرسومات الهندسية، ثم يتقدم بها بالمركز، والأوراق الإدارية المطلوبة منها عقد الملكية، ثم يتم إرسالها للجامعة للمراجعة مرة أخرى، ويتم بعدها إصدار الترخيص فورا، مشيرا إلى أن هذه العملية لا تتخطى شهر ويتسلم المواطن الترخيص الخاص به بداية من تاريخ تقدمه بالطلب.


اخبار المنيا

تراخيص البناء

منظومة تراخيص البناء

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