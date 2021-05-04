سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات خلال حملة أمنية فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بنطاق دائرة مركز وقسم قليوب، بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة "هيروين"، قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، يفيد ورود معلومات بتردد عاطلين لهما معلومات جنائية بنطاق دائرة مركز وقسم قليوب، لترويج المواد المخدرة على عملائهما.

جرى تشكيل حملة مكبرة أشرف عليها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتمكنت الحملة من ضبط "س ص" 27 سنة، عاطل ومقيم أم بيومى دائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، و3 خزنات و38 طلقة من ذات العيار، كما تم ضبط "س خ" 25 سنة، عاطل مقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه بـ 5 قضايا "حريق وسلاح وسرقة بالإكراه وسرقات متنوعة" وهارب من المراقبة، بحوزته بندقية خرطوش"شوت جن"، و4 طلقات من ذات العيار، و250 جرام هيروين، و250 جنيها متحصلات تجارته الآثمة، وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعتين، وعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.