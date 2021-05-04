اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات خلال حملة أمنية فى قليوب

الثلاثاء، 04 مايو 2021 04:08 م
سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى ومخدرات خلال حملة أمنية فى قليوب حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بنطاق دائرة مركز وقسم قليوب، بحوزتهما أسلحة نارية ومواد مخدرة "هيروين"، قبل ترويجها على عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، يفيد ورود معلومات بتردد عاطلين لهما معلومات جنائية بنطاق دائرة مركز وقسم قليوب، لترويج المواد المخدرة على عملائهما.

جرى تشكيل حملة مكبرة أشرف عليها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتمكنت الحملة من ضبط "س ص" 27 سنة، عاطل ومقيم أم بيومى دائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، و3 خزنات و38 طلقة من ذات العيار، كما تم ضبط "س خ" 25 سنة، عاطل مقيم قليوب البلد دائرة قسم قليوب، سبق اتهامه بـ 5 قضايا "حريق وسلاح وسرقة بالإكراه وسرقات متنوعة" وهارب من المراقبة، بحوزته بندقية خرطوش"شوت جن"، و4 طلقات من ذات العيار، و250 جرام هيروين، و250 جنيها متحصلات تجارته الآثمة، وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعتين، وعرض المتهمين على النيابات المختصة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

قليوب

مديرية امن القليوبية

سلاح نارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط هاربا من الإعدام والمؤبد وبحوزته مخدرات وسلاح نارى بالقناطر

السبت، 01 مايو 2021 03:34 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أطلقوا النار على شاب لسرقة موتوسيكل ببنها

السبت، 17 أبريل 2021 12:12 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:52 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب ببنها

الجمعة، 02 أبريل 2021 02:49 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة