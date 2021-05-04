اليوم السابع
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سفير روسيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر للحفاظ على الأمن فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:38 م
سفير روسيا بالقاهرة: نتعاون مع مصر للحفاظ على الأمن فى الشرق الأوسط سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو
أ ش أ

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أكد جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة أن بلاده ومصر المرتبطتان بتقاليد الصداقة القديمة، تستمران في تعزيز التعاون للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وأوضح في كلمته التي نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة "يوم النصر" أنه يتذكر "دروس التاريخ الصعبة التي شاهدناها ونتعامل معا من أجل التسوية السلمية للنزاعات الحديثة وتهيئة الظروف للحياة السعيدة للبشرية جمعاء، وهذه هي القيم التي حاربنا من أجلها قوى الشر منذ 76 عاما."
وأضاف أن "هذا التاريخ لا ينسى وتتذكره مصر جيدا حيث وقعت إحدى المعارك الرئيسية للحرب على أرضه (في منطقة العلمين) حيث أوقف حلفاؤنا هجوم العدو على ساحة القتال في أفريقيا ومني بالهزيمة وذلك في مساهمة هامة في النصر المشترك في مايو 1945 بفضل جهود العديد من الشعوب".


روسيا

جيورجي بوريسينكو

مصر وروسيا

العلاقات المصرية الروسية

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