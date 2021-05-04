زيادة إنتاج عقار "ريمديسيفير" فى الهند لـ10.5 مليون حقنة شهريا لمواجهة كورونا

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قال وزير الدولة الهندي للكيماويات والأسمدة الحكومية مانسوخ ماندافيا إن إنتاج الدولة من عقار ريمديسيفير قد ارتفع إلى 10.5 مليون حقنة شهريا مقارنة بـ 3 ملايين و700 ألف حقنة الشهر الماضي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير الدولة الهندي، في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) اليوم الثلاثاء أن إنتاج عقار ريمديسيفير يتم بوتيرة سريعة في البلاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث حققت الهند ثلاثة أضعاف الطاقة الإنتاجية لريمديسيفير وستكون قريبا قادرة على تلبية الطلب المتزايد.

وأشار ماندافيا إلى ارتفاع عدد المصانع المنتجة لعقار ريمديسيفير من 20 مصنعا في أبريل إلى 57 مصنعا حاليا، مضيفا "أن حكومة الهند تواصل جهودها الحثيثة لمكافحة كورونا".

تجدر الإشارة إلى أن عقار ريمديسيفير، الذي يعالج الملاريا، يتزايد عليه الطلب يوميا في الهند حيث يستخدم أيضا لمعالجة أعراض الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما بعد تخطي الإصابات عتبة الـ20 مليون إصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية.