اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

زى النهاردة.. النيابة تتحدث فى مرافعتها بقضية "بيت المقدس" عن خيانة محمد عويس

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:00 ص
زى النهاردة.. النيابة تتحدث فى مرافعتها بقضية "بيت المقدس" عن خيانة محمد عويس المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زى النهارده من عامين، يوم 4 مايو 2019، استمعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها فيها: "المتهم محمد عويس الضابط بالمرور أمد الجماعة الإرهابية بأرقام سيارة الضابط محمد مبروك، وأمدهم بمعلومات سرية عن الضباط وخان الوطن والقسم، وبخيانة المتهم محمد عويس.

 

واستكملت النيابة: "سيدى الرئيس تلك الجماعة لم تراع دين ولا ملة، نتحدث عن رئيس اللجنة الهندسية بالخلية المتهم 36 عبد الرحمن محمد الذى علم المتهمين التفجير عن بعد، وكان طالبا بكلية الهندسة، وحاز على ثقة بائع العسل مؤسس التنظيم، ورصد سيارة وزير الداخلية السابق، وشهد عليه شقيقه الذى أقر بمحاولة ضمه للتنظيم، وفيما اتخذ المتهم محمد عبد العزيز للجماعة مقرا بمزرعته لإخفاء العبوات الناسفة بالشرقية، وكان بها صواريخ ومدافع أحضرها المتهمين الأول والثانى ثم حدث بها انفجار شديد.

 

واستكمل: المتهم فؤاد الديب الثانى بعد المائة اتخذ دورات لفك الأحماض، وكما شارك فى رصد كمين المنصورة ومعه المتهم السيجينى، وثلاثتهم سيصلون غيا، جاءنا بالتحقيقات وأبدى ندمه بعد ارتكابه عمليات عدائية.. سيدى الرئيس بعد أن عرضنا على مسامع حضراتكم خلايا الجماعة وأشرنا إلى خلياتها يتبقى لنا أن نبين تمويل الجماعة ومن شارك فيها وسبل تنظيم مقراتها.


بيت المقدس

الارهابى محمد عويس

الشهيد محمد مبروك

الجنايات

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة