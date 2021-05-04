زى النهاردة.. النيابة تتحدث فى مرافعتها بقضية "بيت المقدس" عن خيانة محمد عويس

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من عامين، يوم 4 مايو 2019، استمعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها فيها: "المتهم محمد عويس الضابط بالمرور أمد الجماعة الإرهابية بأرقام سيارة الضابط محمد مبروك، وأمدهم بمعلومات سرية عن الضباط وخان الوطن والقسم، وبخيانة المتهم محمد عويس.

واستكملت النيابة: "سيدى الرئيس تلك الجماعة لم تراع دين ولا ملة، نتحدث عن رئيس اللجنة الهندسية بالخلية المتهم 36 عبد الرحمن محمد الذى علم المتهمين التفجير عن بعد، وكان طالبا بكلية الهندسة، وحاز على ثقة بائع العسل مؤسس التنظيم، ورصد سيارة وزير الداخلية السابق، وشهد عليه شقيقه الذى أقر بمحاولة ضمه للتنظيم، وفيما اتخذ المتهم محمد عبد العزيز للجماعة مقرا بمزرعته لإخفاء العبوات الناسفة بالشرقية، وكان بها صواريخ ومدافع أحضرها المتهمين الأول والثانى ثم حدث بها انفجار شديد.

واستكمل: المتهم فؤاد الديب الثانى بعد المائة اتخذ دورات لفك الأحماض، وكما شارك فى رصد كمين المنصورة ومعه المتهم السيجينى، وثلاثتهم سيصلون غيا، جاءنا بالتحقيقات وأبدى ندمه بعد ارتكابه عمليات عدائية.. سيدى الرئيس بعد أن عرضنا على مسامع حضراتكم خلايا الجماعة وأشرنا إلى خلياتها يتبقى لنا أن نبين تمويل الجماعة ومن شارك فيها وسبل تنظيم مقراتها.