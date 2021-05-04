اليوم السابع
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دعم مستشفى صدر شبين الكوم بالمنوفية بـ20 مولد أكسجين

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:08 م
دعم مستشفى صدر شبين الكوم بالمنوفية بـ20 مولد أكسجين مستشفى - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن وصول 20 مولد أكسجين اليوم لمستشفى صدر شبين الكوم وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنوفية.
 
وأضاف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه جارٍ التنسيق لتركيب 2 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى الصدر ومستشفى حميات شبين الكوم، وذلك ضمن مبادرة محافظ المنوفية لدعم القطاع الطبي خلال أزمة كورونا بـ100 مليون جنيه لشراء أجهزة ومستلزمات طبية.
 
من جانبه، أكد محافظ المنوفية، استمرار دعم القطاع الطبى والأطقم الطبية، وناشد أهالى المنوفية بالإسراع للتسجيل لتلقى اللقاح تفاديا للإصابة بفيروس كورونا وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .
 
 
 

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