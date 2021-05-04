خفض تكاليف الإنتاج أبرزها.. 4 توصيات لعمومية "مصر للألومنيوم"

كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم - إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية - على مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجارى للعام المالي 2021-2022 بصافي ربح قدره 138.39 مليون جنيه، واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالية 2021-2022 البالغة قيمتها 493.22 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وأوصت الجمعية بـ4 توصيات هى:

1- يتعين على الشركة سرعة الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والمالية والتسويقية لمشروع الخط السابع ومشروع الجنوط.

2- يتعين على الشركة العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام وترشيد استهلاك الطن من الطاقة.

3- يتعين على الشركة الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم (47) الخاص بالاضمحلال والاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة على أرصدة العملاء والحسابات المدينة.

4- يتعين على الشركة إعداد دراسة تفصيلية عن مدى احتياجها من المخزون الراكد وبطئ الحركة وسرعة التصرف الأمثل في هذا المخزون وفق خطة زمنية وعرضها على الشركة القابضة.

حددت شركة مصر للألومنيوم -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- متوسط سعر البيع الأساسى للمعدن 1980 دولار/طن بالموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022، مرتفعة عن مستوى فعلى 2019/2020 وبلغ 1676 دولار/طن، ومتوسط ستة أشهر حتى ديسمبر عام 2020 وبلغ 1809 دولار/طن، وكذلك حساب الطاقة الكهربائية الموردة للشركة بنحو 101 قرش/ك.و.س.

وبحسب تقرير مشروع الموازنة التقديرية، تستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق إنتاج بسعر البيع بقيمة 10.638 مليار جنيه للعام المالي 2021/2022 مقابل إنتاج فعلي عام 2019/2020 بلغ نحو 8.3 مليار جنيه بنمو 2.301 مليار جنيه بنسبة نمو 27.6%، وبلغت قيمة الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 3.975 مليار جنيه بنسبة 37.7% من قيمة الإنتاج المستهدف عام 2020/2021 والبالغ 10.551 مليار جنيه.

كما استهدفت شركة مصر للألومنيوم بموازنة عام 2021/2022 إيرادات نشاط بنحو 11.304 مليار جنيه مقابل إيرادات نشاط فعلية عام 2019/2020 بنحو 7.254 مليار جنيه بارتفاع نحو 4.050 مليار جنيه بنسبة 55.8%، وبلغت إيرادات النشاط الفعلية خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 5.013 مليار جنيه بنسبة 47.6% من إيرادات النشاط المستهدفة عام 2020/2021 والبالغة 10.533 مليار جنيه.

وبالنسبة للأرباح، تستهدف شركة مصر للألومنيوم، تحقيق ربح بقيمة 138.4 مليون جنيه بموازنة عام 2021/2022 مقابل خسارة سنة بنحو 1.67 مليار جنيه فعلي عام 2019/2020، وبلغت الخسارة الفعلية خلال النصف الأول من عام 2020/2021 نحو 341.3 مليون جنيه بنسبة 32.9% من خسارة السنة المقدرة بموازنة عام 2020/2021 والبالغة 1.037 مليار جنيه.