حملات ليلية علي كورنيش مطروح لتطبيق الاجراءات الاحترازية

مطروح حسن مشالى

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، مساء أمس الاثنين، حملة مكبرة علي كورنيش المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال إجازة شم النسيم، تنفيدا لقرارات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

و قاد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، الحملة اليلية لمنع التجمعات علي كورنيش المدينة من خلال التحدث مع المواطنين بعدم التواجد بالتزامن مع انتشار الفيروس، وكانت الاستجابة سريعة من المترددين علي الكورنيش، مما يُسهم في الحد من انتشار وباء "كورونا" ، مؤكدا بان حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأكد جاب الله، علي استمرار التنبية علي المواطنين من سيارة بالميكروفون تجوب كورنيش المدينة للحد من التجمعات علي الكورنيش، والشواطئ ، لتطبيق التباعد الاجتماعي ، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح ، بالدفع بحملات علي الكافيهات والمقاهي لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيشة ، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

وناشد رئيس المدينة، أهالي مطروح بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة الصعبة والالتزام بالمنازل للحد والقضاء علي كوفيد 19 .