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حبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد 4 أيام

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:04 م
حبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد 4 أيام حبس _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين بالسطو المسلح على مكتب بريد الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وهدد 4 ملثمين، العاملين بالمكتب وقت أذان المغرب، واستولوا على مبلغ مالي كبير من الخزينة وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض مكتب بريد للسرقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن 4 أشخاص ملثمين، اقتحموا المكتب وهددوا العاملين به بالأسلحة، واستولوا على مبلغ مالي كبير من الخزينة وفروا هاربين.

كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالمكتب، وتوصلت تحريات رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، واستعادة المبلغ المسروق، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


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