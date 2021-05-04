جامعة سوهاج تدشن حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة كورونا

سوهاج محمود مقبول

دشن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حملة توعوية عن الموجة الثالثة لجائحة كورونا، والتي يبث خلالها المركز الإعلامي عدد من الحلقات المسجلة، مضيفا أن الهدف من الحملة نشر الوعي المجتمعي بتداعيات الوضع الحالي من الموجة الثالثة للجائحة، من حيث آليات الحد من انتشار العدوى، وطرق الوقاية، ومراحل العلاج.

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن الحلقات المسجلة التي سيقوم المركز الإعلامي يبثها، ستكون مع عدد من أساتذة الطب بمختلف التخصصات، وبعض الأساتذة من الكليات الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع.

كان الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، يصاحبه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، قام بتفقد مبنى مستشفى الأورام بالمستشفى الجامعى، والذى تم تخصيصه كمستشفى عزل لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح عزيز، أن تخصيص مستشفى للعزل يأتى فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى وبالتنسيق مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ومديرية الصحة.

وأشار الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى إلى أنه تم تجهيز 32 سريرا منهم 10 أسرة عناية مركزة، كمرحلة اولى اليوم، إضافة إلى 16 سرير داخلى سيدخلون الخدمة غدا بالإضافة إلى 49 سريرا داخلى جار تجهيزها للعمل خلال 48 ساعة.