جامعة أسيوط تضع عددا من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء بلقاح كورونا

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن وضع عدد من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل الإسراع فى سير حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية وزيادة عدد المستفيدين منها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل كافة قطاعات الجامعة وتوفير كافة السبل الهادفة إلى توفير بيئة صحية آمنة لأفرادها.
وأوضح الدكتور علاء عطية، أن تلك الضوابط تتضمن على الأطباء الجدد تقديم ما يفيد تطعيمهم باللقاح أو تعافيهم حديثاً من الإصابة بفيروس كورونا قبل استلامهم العمل بمستشفيات الجامعة أو الحصول على سكن باستراحة النواب، وهى نفس الإفادة المطلوبة من الأطباء الأقدم من المقيمين والهيئة المعاونة من أعضاء هيئة التدريس كشرط لدخولهم أية امتحانات بمرحلة الدراسات العليا.
وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن تلك الضوابط تهدف إلى تشجيع الأطباء على تلقى اللقاح دون تأخير وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا بين أفراد الأطقم الطبية والمرضى المتواجدين بمستشفيات الجامعة وتوفير أقصى درجات الوقاية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
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