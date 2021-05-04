جامعة أسيوط تضع عددا من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء بلقاح كورونا

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن وضع عدد من الضوابط الملزمة لتطعيم شباب الأطباء باللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل الإسراع فى سير حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية وزيادة عدد المستفيدين منها.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل كافة قطاعات الجامعة وتوفير كافة السبل الهادفة إلى توفير بيئة صحية آمنة لأفرادها.