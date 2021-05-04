اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 م
خالد صلاح
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تونس تعلن تطعيم 424 ألفا و485 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:30 م
تونس تعلن تطعيم 424 ألفا و485 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن 424 ألفا و485 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(52) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.
وذكرت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الاثنين بالجرعة الأولى بلغ 8 آلاف و684 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.
وأضافت أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 103 آلاف و833 شخصا.
وأوضح البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و503 آلاف و373 شخصا.
وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".


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