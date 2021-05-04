توقيع "بروتوكول التعاون الإنسانى" بين القاهرة وموسكو بالسفارة المصرية بروسيا

كتبت ريم عبد الحميد

شهدت السفارة المصرية في موسكو، اليوم الثلاثاء، حفل توقيع بروتوكول "عام التعاون الإنساني" بين مصر وروسيا وقّع على البروتوكول من الجانب المصري، سفير مصر لدى روسيا، إيهاب نصر، ومن الجانب الروسي، نائبة وزير الثقافة الروسي، أولغا ياريلوفا.



جانب من اللقاء مع السفير إيهاب نصر

وأوضح السفير المصري، خلال كلمته في الفعالية أن قيادتي القاهرة وموسكو اتفقتا خلال القمة التي عقدت في مدينة سوتشي عام 2018، على اعتبار عام 2020 عاما للتعاون الإنساني بين مصر وروسيا، ومنذ ذلك التاريخ تعمل الأجهزة المعنية على إعداد برنامج شامل ومتكامل لأنشطة مختلفة تقام بالتبادل بينهما، غير أن ظروف تفشي وباء "كوفيد-19" دفعت إلى البلدين إلى التأجيل لعام 2021 .

وقال نصر إن بروتوكول التعاون الإنساني المصري الروسي يعد "حدثا شاملا وفريدا في تاريخ الدولتين والأول من نوعه"، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم عددا ضخما من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والطلابية والتعليمية، وذلك بالتبادل بين البلدين.

وأوضح أن عدد تلك الفعاليات يقارب 200، على امتداد إقليمي البلدين بداية من شهر مايو الجاري وحتى منتصف نفس الشهر من العام المقبل.

وأكد أن هذا التدشين لعام التعاون الإنساني يمثل انعكاسا للتطور الكبير في العلاقات المصرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية. وتتويجا للعلاقات الدبلوماسية المتجذرة منذ عام 1943 وحتى اللحظة .

من جهتها، أكدت نائبة وزيرة الثقافة الروسية أن هذا البروتوكول ماكان ليظهر إلى النور لولا الثقة والتفاهم المتبادلين بين قيادتى وشعبى البلدين. وقالت إن الفعاليات ستبدأ بترجمة أهم الكتب الروسية إلى العربية، وكذا ترجمة أهم الكتب المصرية ‘إلى اللغة الروسية، وستعكف لجنة مختصة من كلا البلدين لتدشين الخطوات العملية لذلك .

وأضافت أن الفعالية الأولى ستنطلق فى التاسع عشر من مايو الجارى بمقر المركز الثقافى الروسى فى القاهرة بعنوان "البلد الأجمل "، وتشهد عرض صور ومعلومات عن مختلف المدن الروسية لتعريف المواطن المصرى بروسيا بشكل أكبر .

كما من المقرر أن يتم عقد سلسلة ندوات تعريفية تتناول سيرة حياة كلا من الأديب المصرى العالمى " نجيب محفوظ " والاديب الروسى الكبير " إيفان بونين "، وكلاهما حاز جائزة نوبل فى الأدب .