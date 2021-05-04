توزيع 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على المستحقين بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، الانتهاء من توزيع عدد 3352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ، والذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وأضاف محافظ الشرقية، أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي، مشيراً إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التى شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها .

ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من توزيع عدد 2807 كارت فيزا تكافل، وعدد 545 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال عدد 19 إدارة اجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى 158730 مستفيد ، مقسمين إلى 81571 مستفيد تكافل و 77159 مستفيد كرامة.