توريد 64 ألف طن قمح إلى شون وصوامع أسيوط وبنى سويف منذ بداية الموسم

المحافظات - هيثم البدرى- هانى فتحى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم توريد ما يزيد عن 15 ألف و939 طن من القمح المحلى خلال الموسم الجديد 2021 بمختلف الشون والصوامع على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام عملية توريد القمح وأنه لا توجد معوقات فى عملية التوريد.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم حصاد 60 ألف فدان بمدن ومراكز المحافظة من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، التى تقدر بنحو 233 ألف و171 فدانا، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشون والصوامع المعدة لاستلام القمح هذا العام هى 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتبلغ إجمالى السعة التخزينية لها 167 ألف و900 طن.

ووجه المحافظ بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدًا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام زاد عن الأعوام السابقة ، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون على قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلى من العام السابق وضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 48 ألف و168طن ، وذلك منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الجاري وقبل بدء أعمال التوريد صباح اليوم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

ويُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل 333 ألف و556 طناً، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.