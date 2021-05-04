توريد 292 ألف طن من القمح لصوامع وشون محافظة الشرقية

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إن إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة للشون والصوامع، بلغت 292 ألف طن، وإن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بمحافظة الشرقية هذا العام بلغت 408 آلاف فدان، والمساحة التى تم حصادها بالفدان بلغت 228055.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه يتم بالتنسيق مع مديرية التموين، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، متابعة يومية لسير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وفى سياق متصل، ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.