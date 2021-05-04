تموين الغربية: توريد 47 ألف طن قمح للشون والصوامع حتي الآن

الغربية عادل ضرة

أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، فى بيان له، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 47 ألفا، و 656 طن حتى الآن للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة، بعد أن تم توريد 6274.050 طن قمح بنهاية اليوم.

وأوضح أن شون البنك الزراعي استقبلت حتي الآن 11015.64 طن قمح، وتوريد 18638028 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 18000.759 طن لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.