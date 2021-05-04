"تموين الإسكندرية": تنظيم أوقات عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

عقد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، سلسلة من الاجتماعات المتوالية بديوان عام المديرية مع قيادات المديرية ومديرى الإدارات التموينية، والمنسقين وذلك لمتابعة تنفيذ خطة استعدادات المديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع استمرار عمل غرفة عمليات المديرية حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن وكيل الوزارة قد شدد على متابعة المخابز البلدية أثناء اجازات عيد الفطر، وأن تقسم إجازات المخابز على 3 أيام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازة العيد، وأن يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما.

وبالنسبة لمتابعة الأسواق، أكدت المديرية، أنه سيتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية و مسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الأسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

كذلك المرور على المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية.

وفى مبادرة جديدة قام وكيل الوزارة بتقديم شهادة تقدير تكريما لإدارة تموبن العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة وفريق العمل التابع له على مجهوداتهم المتميزة فى تطوير أعمال الإدارة خلال تلك الفترة.