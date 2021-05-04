اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:51 م
تكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية رضا الديب مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قرارًا رقم 379 لسنة 2012، تضمن تكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية، خلفا للدكتورة ميرفت محمد سعيد لبلوغها سن المعاش.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، أن قرار تعيين "الديب" جاء ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية التي تتبناها الدولة حاليا ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة. جدير بالذكر أن الدكتور رضا الديب كان نائبا لرئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية للشئون الفنية قبل صدور القرار.


اخبار القليوبية

فرع التأمين الصحي بالقليوبية

رئيس هيئة التأمين الصحي

صحة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تكليف الدكتورة ميرفت محمد سعيد مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية

السبت، 05 ديسمبر 2020 02:54 م

خروج 20 مصاب بكورونا بعد تماثلهم للشفاء من مستشفى للتأمين الصحى بالقليوبية

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:14 م

صرف 1000 جنيه منحة للعاملين بقطاع التأمين الصحى بالقليوبية بمناسبة شهر رمضان

الجمعة، 27 مارس 2020 04:43 م

انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مستشفى التأمين الصحى بالقليوبية

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 09:03 م

اضبط مخالفة..عيادات النيل للتأمين الصحى بالقليوبية بلا أطباء..والأهالي تستغيث

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:36 ص

التأمين الصحى بالقليوبية: فحص 215 ألف تلميذ بحملة الكشف عن الأنيميا والتقزم+

الأحد، 03 مارس 2019 11:42 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة