القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قرارًا رقم 379 لسنة 2012، تضمن تكليف الدكتور رضا الديب مديرا لفرع التأمين الصحى بالقليوبية، خلفا للدكتورة ميرفت محمد سعيد لبلوغها سن المعاش.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، أن قرار تعيين "الديب" جاء ضمن خطة تمكين الكفاءات والكوادر المتميزة في المناصب القيادية التي تتبناها الدولة حاليا ولتطوير العمل في فرع التأمين الصحي بالمحافظة. جدير بالذكر أن الدكتور رضا الديب كان نائبا لرئيس فرع التأمين الصحي بالقليوبية للشئون الفنية قبل صدور القرار.