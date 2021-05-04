تفاصيل جديدة بشأن وفاة غامضة لسكرتيرة السفارة السويسرية فى طهران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت مواقع إيرانية، أن موظفة السفارة السويسرية فى طهران، والتى لقيت مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوطها من أعلى أبراج منطقة كامرانية غرب العاصمة، تعد ثانى مسئول رفيع المستوى بالسفارة، وكانت تعيش بالطابق الـ 18 فى أحد أبراج المنطقة نفسها.

لكن لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت تقطن بالبرج نفسه الذى سقطت من أعلاه أم لا.

وكانت لقيت السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران مصرعها إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، وبحسب وسائل اعلام إيرانية لم يتبين حتى الأن ما اذا كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.

وأعلنت طهران مصرع موظفة بالسفارة السويسرية تبلغ من العمر 51 عاما إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران.

جدير بالذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

ووفقا لمتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي تم تسليم الجثة إلى خبراء الطب الشرعي.

وأوضح المسئول الإيرانى أنه "تم العثور على جثة المرأة داخل الحديقة المبنى المكون من 20 طابق" وأشار إلى أنه "في الاتصال الأولي بخدمات الطوارئ، قيل أن الجثة تعود لرجل ولكن بعد التحقيق تبيّن أن الجثة تعود لامرأة".