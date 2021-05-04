تعرف على مشروعات حيوية يجرى تنفيذها فى أبو الريش بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تنفذ الدولة العديد من المشروعات القومية والحيوية بأنحاء محافظة أسوان ، في هذا الصدد تشهد قرى أبو الريش التابعة لمركز أسوان عددا من المشروعات التي تلبي الاحتياجات الجماهيرية خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل المشروعات الحيوية التي يجري تنفيذها بأبو الريش بأسوان

أولاً: تم البدء في أعمال تنفيذ التربة الزلطية ورصف وتركيب البلاطات الخراسانية لأرضية مزلقان بهاريف بقروى أبو الريش بطول 200 متر

ثانياً : يأتي ذلك ضمن رفع كفاءة المزلقان بتكلفة 2 مليون جنيه

ثالثا : تم ذلك ذلك بعد إنتهاء المهلة التي أعطاها المحافظ لمدة 3 أسابيع أثناء جولته الأخيرة بالقرية لإنهاء أحلال وتجديد خطوط وشبكات البنية التحتية أسفل المزلقان من مياه شرب وإتصالات

رابعاً : تابع اللواء أشرف عطية تنفيذ باقى مشروعات تحسين مياه الشرب وأدخال الصرف الصحى

خامساً: أكدت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه تم إنهاء المرحلة الأولى لمشروع تغذية قرى أبو الريش قبلي وبحرى والأعقاب بمياه الشرب من محطة جبل شيشة

سادساً: تم إنهاء المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية 75 مليون جنيه وبطول 30 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللى وحتى 900 مللى لربط هذه المحطة العملاقة بخزانات كبيرة إحداهما خزان أبو الريش بسعة 4 ألاف م3 كمرحلة أولى، وخزان الأعقاب بسعة ألفين م3 كمرحلة ثانية من أجل توفير كوب مياه نظيف لمواطنى هذه القرى

سابعاً: جارى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لربط خزان أوبو الريش بالشبكات والخطوط الداخلية بعد تنفيذ إحلال وتجديد المتهالك منها ، بجانب تركيب محابس جديدة لمنع ظاهرة قطع المياه عن المنطقة بالكامل ، بالإضافة إلى دعم طاقة محطة الشيخ على بطلمبات جديدة .

ثامناً: أوضحت رقية حماد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان جارى إستعجال المركز الوطنى لإستخدامات الأراضى لصدور القرار الجمهورى بالموافقة على الموقع المقترح لإنشاء محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش

تاسعاً: محطة المعالجة الرئيسية لمشروع إدخال الصرف الصحى لقرى أبوالريش بتكلفة إجمالية 225 مليون جنيه ، بعد الإنتهاء من تحديد مواقع محطات الرفع بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان