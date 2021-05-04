تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:



‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيهات.

- البصل الأبيض 4.5 جنيه.

- البصل الأحمر بـ 4.75 جنيه

- الكوسة بـ 8 جنيهات.

- الجزر بـ 5.5 جنيه.

- الخيار بـ 8.5 جنيه.

- الجوافة بـ 12 جنيها.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات

- الفلفل الرومى بـ 8.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.

- الفلفل الألوان 30 جنيها.

- الليمون بـ 27.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء بـ 9 جنيهات.

- التفاح السكرى 27 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه.

- اليوسفى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها.

العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

- البسلة بـ 7 جنيهات.

- البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.