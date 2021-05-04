اليوم السابع
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تطعيم المراهقين بكوريا الجنوبية يبدأ بعد إعطاء البالغين جرعة اللقاح الأولى

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:00 م
تطعيم المراهقين بكوريا الجنوبية يبدأ بعد إعطاء البالغين جرعة اللقاح الأولى كورونا فى كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه من المحتمل أن يبدأ تطعيم المراهقين في كوريا الجنوبية ضد فيروس كورونا بعد الانتهاء من إعطاء جميع البالغين الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضحت الوكالة في إفادة إعلامية أوردتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الثلاثاء أنه تم إعطاء الأولوية في تلقي التطعيم حاليا للفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مضيفة أن لجان الخبراء تحتاج لمراجعة إمكانية خفض الحد الأدنى لسن الحصول على التطعيم، وإذا ما تم ذلك، فعليها أن تحدد مقدار الانخفاض.

وأشارت الوكالة إلى أنها قد تقوم بمراجعة خطة التباعد الاجتماعي الحالية اعتبارا من يوليو القادم، حيث أن نحو 12 مليون شخص سيكونون قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح بحلول هذا الشهر، ولكنها شددت أيضا على أن إدخال تغييرات جذرية على قواعد التباعد الاجتماعي سيتم فقط عند حدوث انخفاض ثابت في الإصابات الجديدة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت منذ بداية الجائحة وحتى الآن إجمالي 124 ألفا و269 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1840 حالة وفاة.


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