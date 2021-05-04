تسنيم: سبب وفاة الدبلوماسية السويسرية بطهران غير معروف انتحار أم حادث

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وفاة السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران غير معروف أسبابها حتى الآن ما إذا كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.

وأعلنت طهران مصرع موظفة بالسفارة السويسرية تبلغ من العمر 51 عاما إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران.

جدير بالذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

ووفقا لمتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي تم تسليم الجثة إلى خبراء الطب الشرعي.

وأوضح المسئول الإيرانى أنه "تم العثور على جثة المرأة داخل الحديقة المبنى المكون من 20 طابق" وأشار إلى أنه "في الاتصال الأولي بخدمات الطوارئ، قيل أن الجثة تعود لرجل ولكن بعد التحقيق تبيّن أن الجثة تعود لامرأة".