اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسنيم: سبب وفاة الدبلوماسية السويسرية بطهران غير معروف انتحار أم حادث

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:51 ص
تسنيم: سبب وفاة الدبلوماسية السويسرية بطهران غير معروف انتحار أم حادث مصرع دبلوماسية سويسرية فى طهران
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن وفاة السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية بطهران إثر سقوطها من برج بشمال العاصمة الإيرانية، طهران غير معروف أسبابها حتى الآن ما إذا كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما.

 

وأعلنت طهران مصرع موظفة بالسفارة السويسرية تبلغ من العمر 51 عاما إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران.

 

جدير بالذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران.

 

ووفقا لمتحدث باسم منظمة الطوارئ الايرانية مجتبى خالدي تم تسليم الجثة إلى خبراء الطب الشرعي.

 

وأوضح المسئول الإيرانى أنه "تم العثور على جثة المرأة داخل الحديقة المبنى المكون من 20 طابق" وأشار إلى أنه "في الاتصال الأولي بخدمات الطوارئ، قيل أن الجثة تعود لرجل ولكن بعد التحقيق تبيّن أن الجثة تعود لامرأة".

 


ايران

السفارة السويسرية فى طهران

سكرتيرة السفارة السويسرية فى ايران

طهران

اخبار طهران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة