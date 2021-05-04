تخصيص مركزين شباب ومركز للإغاثة لتلقى لقاح كورونا فى بورسعيد

وكان مواطنون من كبار السن تقدموا بشكاوى إلى محافظ بورسعيد خلال تفقده مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وذلك بشأن عدم رضاهم عن العمل الإدارى فى مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم.

وعنف محافظ بورسعيد، مسئولى مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، بسبب تكدس المواطنين داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر، موجهًا بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقي اللقاح، ومعنفًا مسئولي الصحة والرعاية الصحية على سوء التنظيم داخل المركز.