اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص مركزين شباب ومركز للإغاثة لتلقى لقاح كورونا فى بورسعيد

الثلاثاء، 04 مايو 2021 02:05 م
تخصيص مركزين شباب ومركز للإغاثة لتلقى لقاح كورونا فى بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتخصيص مركزين شباب ومركز إغاثة، لتلقى المواطنين لقاح كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومركز المسنين بنطاق حي المناخ.
 
وكان مواطنون من كبار السن تقدموا بشكاوى إلى محافظ بورسعيد خلال تفقده مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، وذلك بشأن عدم رضاهم عن العمل الإدارى فى مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم للقاح رغم تحديد الموعد لهم.
 
وعنف محافظ بورسعيد، مسئولى مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، بسبب تكدس المواطنين داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر، موجهًا بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقي اللقاح، ومعنفًا مسئولي الصحة والرعاية الصحية على سوء التنظيم داخل المركز.

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مركز لقاح كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة