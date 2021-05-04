تحرير 5313 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5313 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1848 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و175 مخالفة السير بدون تراخيص، و53 مخالفة موقف عشوائى، و22 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.