اليوم السابع
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تحرير محاضر لـ16328 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 مايو 2021 10:59 ص
تحرير محاضر لـ16328 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة حملة على السائقين المخالفين لقرار ارتداء الكمامة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، من ضبط 16328 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16283 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
 
كما تم تحرير 1080مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 640 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 7751 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.
 
جاءت تلك الحملات فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 
 
 

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