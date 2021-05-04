اليوم السابع
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تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بحرق سيارة داخل جراج حى العجوزة 15 يوما

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:57 ص
تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بحرق سيارة داخل جراج حى العجوزة 15 يوما محكمة_ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 عاطلين لاتهامهم بحرق سيارة داخل جراج حى العجوزة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

 

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 عاطلين، لاتهامهم بإشعال النار بسيارة داخل جراج خاص في حي العجوزة، بإلقاء زجاجة مولوتوف عليها، بسبب حجز توك توك مخالف خاص بأحد المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة قديمة داخل جراج حي العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن 3 عاطلين وراء إشعال النار بالسيارة، بسبب حجز توك توك مخالف ملك أحدهم بالجراج، ورفضه دفع غرامة للحصول عليه، فقرر الانتقام واستعان بصديقيه، وألقى زجاجة مولوتوف داخل الجراج، ما أسفر عن نشوب الحريق بالسيارة.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


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