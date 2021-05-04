تجديد حبس عاطلين 15 يوما بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بمصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى منطقة مصر القديمة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالدور الأرضى بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبط عاطلين، أحدهما "له معلومات جنائية - مقيم بالعقار محل البلاغ"، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على حفرة و أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.