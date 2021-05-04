تايوان تحذر مواطنيها من السفر إلى الهند وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أصدرت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا باللون الأحمر من السفر إلى الهند، وهو أعلى مستوى في نظام الإنذار من أربع مستويات؛ في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد -19".

وقالت الوزارة - في بيان بحسب ما أوردته وكالة الأنباء التايوانية - إن الحالات في الدولة الواقعة في جنوب آسيا بدأت في الارتفاع في مارس الماضي حيث أصيب أكثر من 19 مليون شخص في البلاد بالمرض حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الأسبوع الماضي ، تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة جديدة يوميًا وتواجه البلاد نقصًا حادًا في أسرة المستشفيات والأكسجين.

وحذر مسؤولو وزارة الخارجية من زيارة الهند ودعوا التايوانيين الموجودين في البلاد إلى المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وفقًا لمعلومات الوزارة، تم تأكيد إصابة أكثر من 20 مواطنًا تايوانيًا في الهند بفيروس كورونا وتوفي أحدهم في الأول من مايو الجاري.