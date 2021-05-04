وذكر "راديو بولندا" أن الأطفال بالصفوف الدراسية المبكرة عادوا إلى المدارس بدءا من اليوم، فى حين أنه من المقرر أن يعود جميع الطلاب للانتظام فى المدارس وأن تفتح الصالات الرياضية أبوابها، وأن يسمح للمطاعم باستقبال الزبائن بنسبة إشغال 50 % بحلول نهاية الشهر الجارى.

وكان رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكى قد أعلن الأسبوع الماضى خطة تخفيف القيود بعدما سجلت البلاد انخفاضا فى أعداد الحالات اليومية الجديدة، مؤكداً فى الوقت ذاته ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية.