بعد تأييد أحكام الإعدام والمؤبد..6محكوم عليهم في "خلية ميكروباص حلوان" هاربون

كتب إيهاب المهندس

وصلت محاكمة المتهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية، إلى محطتها الأخيرة، بعد تأييد محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد لـ 16 متهما بالقضية، ويوجد 6 متهمين هاربين ومطلوبين للعدالة وصادر ضدهم أحكام بالمؤبد والمشدد غيابيا من محكمة الموضوع.

والمتهمون الـ 6 هم محمد إبراهيم حامد أبو هيبة "إعدام، الحارس عبد الرحمن أبو سريع "إعدام"، عادل إمام محمد "المشدد 10 سنوات"، محمود احمد وصفى "المشدد 10 سنوات"، محمد عمر عبد اللطيف "المشدد 10 سنوات"، محمد حسين محمد خليل "المشدد 10 سنوات"، ويجوز لهم عمل إعادة إجراءات على الحكم الصادر ضدهم أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.