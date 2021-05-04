بايدن: حان وقت دفع الشركات والأغنياء الأمريكيين نصيبهم العادل من الضرائب

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن إن الوقت قد حان بالنسبة للشركات والأمريكيين الأغنياء للبدء فى دفع نصيبهم العادل من الضرائب، حيث حاول الترويج لخطط الإنفاق على البنية التحتية الجديدة الضخمة لإدارته، والتى يبلغ مجموعها حوالى 4 تريليونات دولار، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي حديثه في كلية مجتمع في نورفولك، فيرجينيا ، أمس الاثنين ، طرح الرئيس الأمريكي خطته لزيادة الضرائب على أغنى الناس في الولايات المتحدة من أجل المساعدة في تمويل خطة العائلات الأمريكية الطموحة البالغة 1.8 تريليون دولار وخطة البنية التحتية البالغة 2 تريليون دولار.

وقال الصحيفة إن الحزم ستوفر الأموال لرعاية الأطفال ومرافق التعليم المجاني الشامل لمرحلة ما قبل المدرسة ، فضلاً عن البرامج الضخمة لإعادة بناء أنظمة النقل المتهالكة في أمريكا وإسكان القطاع العام بطرق تساهم أيضًا في الإجراءات الحكومية بشأن أزمة المناخ.

وقال بايدن، أثناء حديثه في بورتسموث بولاية فرجينيا: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن نبدأ في منح إعفاءات ضريبية ومزايا ضريبية لأسر الطبقة العاملة وعائلات الطبقة المتوسطة، بدلاً من مجرد الأثرياء".

وفي معرض مناقشة الأرباح المفرطة التي حققتها الشركات الثرية في العام الماضي، قال بايدن إنه ليس "ضد الشركات"، ولكن "حان الوقت لبدء دفع حصتها العادلة".

وأوضح بايدن أن خطة العائلات الأمريكية التي ستخصص تريليون دولار للإنفاق على التعليم ورعاية الأطفال على مدى 10 سنوات، و800 مليار دولار في صورة ائتمانات ضريبية تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض لن تزيد الضرائب على الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة. .

وأكمل: "يتم دفع ثمنها من خلال التأكد أن الشركات الأمريكية ونسبة الـ1% الأغنى ... فقط يدفعون نصيبهم العادل". وقال بايدن إن الخطة ستفيد 65 مليون طفل و "تقلل فقر الأطفال إلى النصف هذا العام".