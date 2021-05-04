باكستان تؤكد ضرورة بذل الجهود المشتركة لمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرورة بذل الجهود المشتركة عبر منصة منظمة التعاون الإسلامي لمحاربة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وإبراز الصورة الحقيقة للإسلام ورسالته للسلام والتسامح.

وسلط عمران خان - خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى باكستان، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - الضوء على جهود حكومته لمحاربة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعزيز الوئام بين الأديان.

وقال إن "مبادرات باكستان على المستوى العالمي لخلق الوعي حول الإسلاموفوبيا تهدف لبناء التفاهم الثنائي وتعزيز الوئام بين الأديان"، لافتا إلى أن ربط الإسلام بالتطرف والإرهاب يؤدي إلى تهميش المسلمين عبر العالم.. وجدد التزام باكستان بالحوار والتعاون مع جميع أعضاء المجتمع الدولي لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين كافة الشعوب.