اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:06 م
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انقلاب سيارة محملة بالسكر على الطريق الصحراوى فى قنا دون إصابات

الثلاثاء، 04 مايو 2021 11:06 ص
انقلاب سيارة محملة بالسكر على الطريق الصحراوى فى قنا دون إصابات انقلاب سيارة - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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شهد طريق قنا الصحراوي، اليوم الثلاثاء، انقلاب سيارة نقل محملة بالسكر على الطريق "قنا - نجع حمادي" الغربى دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة محملة بالسكر على الطريق الصحراوى الغربى "قنا - نجع حمادى" والدفع بمعدات الوحدة المحلية لمدينة قنا لرفع نواتج الحادث.

وكان قد توجه أشرف أنور، رئيس مدينة قنا لموقع الحادث ودفع بمعدات الوحدة المحلية لرفع آثار الحادث والنواتج ومتابعة العمل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


انقلاب سيارة محملة بالسكر

انقلاب سيارة

طريق قنا الصحراوى

رئيس مدينة قنا

مدير امن قنا

طريق قنا نجع حمادى

رفع اثار الحادث

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