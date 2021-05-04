اليوم السابع
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انتظام توريد القمح للصوامع والمطاحن ببورسعيد بإجمالى 3710 أطنان حتى اليوم

الثلاثاء، 04 مايو 2021 12:16 م
انتظام توريد القمح للصوامع والمطاحن ببورسعيد بإجمالى 3710 أطنان حتى اليوم توريد قمح -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم الثلاثاء 3710 أطنان قمح محلى.

 
وأكد المحافظ، في بيان له، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.
 
وأشار إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15600 فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضى، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.
 
وأضاف "الغضبان"، أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشى التموين والزراعة.

 


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