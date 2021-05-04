انتظام توريد القمح للصوامع والمطاحن ببورسعيد بإجمالى 3710 أطنان حتى اليوم

وأكد المحافظ، في بيان له، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

وأشار إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 15600 فدان بزيادة 2000 فدان عن العام الماضى، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.

وأضاف "الغضبان"، أن لجان استلام القمح متواجدون فى كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشى التموين والزراعة.