اليوم السابع
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المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوجته بالمنشاة فى سوهاج

الثلاثاء، 04 مايو 2021 08:11 م
المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوجته بالمنشاة فى سوهاج محكمة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلوسة، وأحمد جلال إبراهيم، وعضو النيابة العامة محمد عصام ، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما في القضية التي تحمل رقم 854 لسنة 2020 جنايات المنشاة جنوب المحافظة.

ترجع إحداث الواقعة إلى العام الماضي عندما وجهت النيابة العامة إلى عامل 37  تهمة الشروع في قتل زوجته، حيث قام بطعنها سبع طعنات مستخدما السلاح الأبيض قاصدًا قتلها تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.


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