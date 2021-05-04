اليوم السابع
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المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ تستقبل طلبات الحصول على رخص بناء.. فيديو وصور

الثلاثاء، 04 مايو 2021 03:45 م
المراكز التكنولوجية بكفر الشيخ تستقبل طلبات الحصول على رخص بناء.. فيديو وصور
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع بدء تلقى طلبات تراخيص البناء وفق الإجراءات الجديدة بالمركز التكنولوجى بسيدى سالم كأول مدينة يتم تطبيق الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء، وتردد عدد من أهالي القرى لتقديم طلبات الحصول على تراخيص البناء.

وقال شريف هيكل ، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أن المركز التكنولوجي بمدينة سيدي سالم ، استقبل 4 مواطنين للحصول على تراخيص البناء وفق الشروط الجديدة، مؤكداً أن المواطن يتوجه للمركز ويحصل على رقم من ماكينة النداء الآلى وينتظر دوره، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وتباعد، ولا تستغرق عملية استلام أصل ملكية الأرض وصورة البطاقة وتلقي الطلب من 5 لـ10 دقائق فقط، وعقب استلام تلك الأوراق يتم التواصل مع المواطن لتبدأ إجراءات الحصول على ترخيص خلال 10 أيام على أن يختار نموذج من النماذج الأربعة  وفق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية.

الموظفون داخل المركز
الموظفون داخل المركز

 

تلقى طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي بسيدي سالم
تلقى طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي بسيدي سالم

 

رئيس مدينة سيدي سالم
رئيس مدينة سيدي سالم

 

لافتات داخل المركز التكنولوجي
لافتات داخل المركز التكنولوجي

 

لافتة توضح بيانات الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة
لافتة توضح بيانات الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

سيدي سالم

تراخيص البناء

مراكز تكنولوجية

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