المدرسة الدولية الحكومية بالشيخ زايد تعلن فتح باب قبول التحويلات للعام المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الرسمية بالشيخ زايد والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التحويلات إلي المدرسة من الصف الأول الابتدائي وحتي الصف الأول الثانوى، بداية من غدا الثلاثاء 4 مايو وحتى 15 من نفس الشهر علي أن تكون جميع الطلبات المقدمة إلي المدرسة على قوائم الانتظار لحين توافر أماكن داخل المدرسة ويكون التقديم وفقاً للشروط الاتية :-



- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية .

- تقبل المدرسة التحويلات من مدارس تجريبية وخاصة لغات ودولية فقط .

- لا تقبل المدرسة التحويلات من مدارس أزهرية.

- يجب حصول الطالب في النصف في العام الدراسي 2020/2021 علي نسبة 95% من مجموع الدرجات .

- اجتياز الطالب للاختبار الذي تعقدة المدرسة والذي سيحدد تاريخه فيما بعد.

- الموافقة علي اللائحة الداخلية للمدرسة.



وأوضحت المدرسة أنه يتم التقديم وفقاً للخطوات التالية



- تعبئة الاستمارة المعدة لذلك علي موقع المدرسة

- الدخول علي الموقع بالرقم القومي للطالب وبريد إلكتروني مفعل.

- التأكد من صحه البيانات التي يتم إدخالها من ولي الأمر.

- رفع المستندات التالية علي موقع المدرسة مع الاستمارة.

- إثبات قيد فقط للصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي معتمد بختم النسر، وبيان درجات الترم الأول من العام الدراسي 2020/2021 معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر من الصف الرابع الخامس الابتدائي وحتي الأول الثانوي.

- إثبات قيد من المدرسة معتمد من الإدارة التعليمية بختم النسر وصورة شخصية للطالب والالتزام بالموعد المحدد لذالك وهو 1/5/2021 الي 15/6/2021ولن يتم استقبال طلبات بعد ذلك، ويتم استلام الأوراق واستمارة التقديم المطبوعة من علي الموقع أحد أيام 16-17-20-21-22-23 من شهر يونيو 2021.

